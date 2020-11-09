ABD'de Seçim Kutlamaları
09.11.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:46
Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasından sonra, ABD'nin farklı kentlerinde sokaklar Biden ve Kamala Harris'in zaferini kutlamak isteyenlerle doldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasından sonra, ABD'nin farklı kentlerinde sokaklar Biden ve Kamala Harris'in zaferini kutlamak isteyenlerle doldu
Kaynak: DailyMotion.com