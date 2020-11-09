ABD'de Seçim Kutlamaları
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ABD'de Seçim Kutlamaları

09.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:47

Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasından sonra, ABD'nin farklı kentlerinde sokaklar Biden ve Kamala Harris'in zaferini kutlamak isteyenlerle doldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazandığının açıklanmasından sonra, ABD'nin farklı kentlerinde sokaklar Biden ve Kamala Harris'in zaferini kutlamak isteyenlerle doldu

ABD'de Seçim Kutlamaları

Kaynak: DailyMotion.com

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