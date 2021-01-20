ABD'de seçilmiş Başkan Biden, bugün yemin ederek görevine başlayacak
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ABD'de seçilmiş Başkan Biden, bugün yemin ederek görevine başlayacak

20.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:04
ABD'de seçilmiş Başkan Biden, bugün yemin ederek görevine başlayacak

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bugün yemin ederek görevlerine başlayacak.

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bugün yemin ederek görevlerine başlayacak.

Biden ve Harris, yemin töreni öncesinde TSİ 16.45'de Washington D.C'deki Havari Aziz Matthew Katedrali'ni ziyaret edecek. Ziyarette Biden ve Harris'e, eşleri Jill Biden ve Douglas Emhoff eşlik edecek.

Seçilmiş Başkan ve Başkan Yardımcısı, ziyaretin ardından TSİ 18.30'da yemin töreninin yapılacağı Kongre binasına gelecek.

Yemin töreni

TSİ 19.15'te Kongre binasının batı cephesinde kurulan platformda yemin töreni başlayacak, TSİ 20.00'de Biden ABD'nin 46'ncı Başkanı, Harris ise 49'uncu Başkan Yardımcısı olarak yemin edecek.

Başkan Biden, burada göreve başlama konuşmasını yapacak. Biden'ın, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ve siyasi olarak bölünmüş ABD halkını yeniden bir araya getirmeye dair mesajlara ağırlık vermesi bekleniyor.

Konuşmanın ardından Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, TSİ 21.40'da askeri kıtayı selamlayacak. Askeri bir gelenek olan tören kıtasını selamlama, iktidarın yeni başkomutana barışçıl şekilde devrini sembolize ediyor.

TSİ 22.25'de Biden ve Harris eşleriyle Arlington Ulusal Mezarlığındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak.

Başkanlık korteji

Başkan ve Başkan Yardımcısı, TSİ 23.15'te "başkanlık korteji" adı verilen araçlar eşliğinde yeni ikametleri Beyaz Saray'a doğru yola çıkacak.

Başkan Joe Biden'ın, TSİ yarın 00.15'te Beyaz Saray'daki başkanlık makamı Oval Ofis'te çalışmaya başlayacak, ilk kararnamelerini imzalayacak ve idari talimatlarını bildirecek.

TSİ 00.45'te Başkan'ın ilk gün atamalarını yaptığı personel için çevrimiçi yemin töreni yapılacak.

Kutlama programı

Başkan, Başkan Yardımcısı ve eşleri, TSİ 03.48'de, aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı özel kutlama programına katılacak. Televizyonlardan canlı yayınlanacak programda Broadway'de sahnelenen "Hamilton" müzikalinin yaratıcısı Lin Manuel Miranda müzikalden bir sahne canlandırırken, Jon Bon Jovi, Ant Clemons, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato, Bruce Springsteen, ve Justin Timberlake şarkılarıyla sahne alacak.

Beyaz Saray'da ilk gün mesaisi, Başkan ve First Lady'nin, TSİ 04.55'de Güney Bahçesi'ndeki Mavi Oda Balkonu'nda görünmeleriyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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