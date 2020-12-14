ABD'de Seçiciler Kurulu, yeni ABD Başkanını resmi olarak seçmek için toplandı
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ABD'de Seçiciler Kurulu, yeni ABD Başkanını resmi olarak seçmek için toplandı

14.12.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:20
ABD'de Seçiciler Kurulu, yeni ABD Başkanını resmi olarak seçmek için toplandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından tüm eyaletlerde oyların tescillenmesinin ardından Seçiciler Kurulu, yeni ABD Başkanını resmi olarak seçmek için toplandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından tüm eyaletlerde oyların tescillenmesinin ardından Seçiciler Kurulu, yeni ABD Başkanını resmi olarak seçmek için toplandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından ikinci aşamaya geçildi. 50 eyalet ve başkent Washington DC'den toplam 538 delege, ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısını resmi olarak seçmek için toplandı. Her delegenin kendi eyaletinde oyunu kullanmasının ardından oylar Senato başkanına iletilecek. Oyların 23 Aralık'a kadar başkente ulaştırılması gerekiyor. 3 Ocak'ta yeni kongrenin yemin etmesinin ardından 6 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında yapılacak ortak oturumda oylar sayılacak.

3 Kasım'daki seçimlerde 306 delege sayısına ulaşan Joe Biden'ın Seçiciler Kurulu'nda yapılacak oylamanın ardından resmi olarak başkanlığının tescil edilmesi bekleniyor. 20 Ocak'ta ise Seçiciler Kurulu tarafından seçilen yeni başkanın öğle saatlerinde yemin etmesi bekleniyor. Biden, Seçiciler Kurulu'nun oylamasına ilişkin bu akşam konuşacak. Biden'ın Seçiciler Kurulu'nun yapacağı oylamanın ardından Delaware eyaletine bağlı Wilmington'da yerel saatle 20.00'de konuşma yapması bekleniyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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