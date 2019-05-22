ABD'de Sansür Tartışması: Adalet Sistemini Anlatan Kitap Cezaevinde Yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletinde hapishanelerdeki mahkumlar için 'adalet sisteminin siyahiler üzerindeki etkisini anlatan' bir kitabın yasaklanması tartışmalara neden oldu.

ABD'de hükümlülerin topluma tekrar kazandırılmasıyla görevli kurumun aldığı karar eyalette görevli birçok avukat tarafından tepkiyle karşılanırken, Amerikan Sivil Hakları Birliği (ACLU), eski federal savcı Paul Butler tarafından yazılan 'Chokehold: Policing Black Men' adlı kitaba uygulanan sansürün bir an önce kaldırılması için resmi makamlara çağrıda bulundu Euronews.com'da Görüntüle