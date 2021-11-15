ABD'de sanık Rittenhouse'ın reşit olmadan silah bulundurması suç sayılmadı - Haberler
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ABD'de sanık Rittenhouse'ın reşit olmadan silah bulundurması suç sayılmadı

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de sanık Rittenhouse'ın reşit olmadan silah bulundurması suç sayılmadı

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un cinayet davasına bakan yargıç, 18 yaş altındaki birinin tehlikeli silah bulundurmasını suç olarak kabul etmedi.

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un cinayet davasına bakan yargıç, 18 yaş altındaki birinin tehlikeli silah bulundurmasını suç olarak kabul etmedi.

Kenosha kentinde Ağustos 2020'de polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, 2 protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse'la ilgili en büyük suçlamalardan biri olan, "18 yaşından önce silah taşıma eylemi", Yargıç Bruce Schroeder tarafından suç değil kabahat olarak değerlendirildi.

Bu kararla Rittenhouse'un, Ağustos 2020'de Kenosha sokaklarında yarı otomatik bir tüfekle iki kişiyi öldürme ve üçüncüsünü yaralama eylemini 17 yaşında işlemesiyle ilgili tartışmalar ortadan kalktı.

Davanın son duruşmasına, bölge halkının ilgisi her zamankinden fazla olurken, Rittenhouse silahlı saldırılarda nefsi müdafaa iddiasında bulunarak, kimseyi öldürmek istemediğini, silahını korkuyla ateşlediğini savundu.

Karar aşamasına yaklaşan davanın bir sonraki duruşmasında 18 kişilik jüriden 6'sı elenerek kalan 12'sinin görüşüne başvurulacak.

Kenosha kentinde polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan protestolarda, beyaz bir Amerikalı tarafından açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Olay yerinde çekilen bir videoda, sonradan Rittenhouse olduğu belirtilen bu kişinin, yarı otomatik tüfeğiyle caddenin ortasından göstericilere ateş açtığı görülmüştü.

Rittenhouse'un saldırıdan yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri ise AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine takılmış, şüpheli 26 Temmuz 2020'de tutuklanmıştı.

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AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

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