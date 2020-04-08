ABD'de Sanders başkanlık aday adaylığından çekildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› ABD'de Sanders başkanlık aday adaylığından çekildi - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Joe Biden, Politika

ABD'de Sanders başkanlık aday adaylığından çekildi

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı Bernie Sanders seçim kampanyasını askıya aldığını açıkladı.

08.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:39
ABD'de Sanders başkanlık aday adaylığından çekildi

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı Bernie Sanders seçim kampanyasını askıya aldığını açıkladı. Sanders'ın çekilmesiyle Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı olarak kaldı.

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı olan Senatör Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylığı kampanyasını askıya aldı. Kampanya merkezinden yapılan açıklamada, Sanders'ın ABD başkanlığı için aday adaylığını durdurmaya kararı verdiği bildirildi. Açıklamada, "Senatör Bernie Sanders, tüm çalışanlarımızla yaptığı konferans sırasında başkan aday adaylığına yönelik kampanyasını askıya aldığını duyurdu" denildi. Kampanya personeli ile yaptığı konferans görüşmesinde yarıştan çekilme kararını açıklayan Sanders'ın takipçilerine de canlı yayın yoluyla hitap etmeyi planladığı bildirildi.

Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin aday adaylığı kampanyasından çekilen 29'uncu aday oldu. Sanders'ın yarıştan çekilmesinin ardından Joe Biden, Demokrat Parti'nin 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'ın karşısında tek aday olarak kaldı.

ABD Başkan Donald Trump ise Sanders'ın çekilmesiyle ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bernie Sanders yarış dışı. Elizabeth Warren'a teşekkürler. O olmasaydı Bernie, Süper Salı'da neredeyse her eyalette kazanırdı" ifadelerini kullandı.

Uzun bir siyasi geçmişe sahip olan 78 yaşındaki Sanders, 3 Ocak 2007'den beri ABD'nin Vermont senatörü olarak görev yapıyor. Seçim kampanyasında ölüm cezasının kaldırılması, varlık vergisinin yükseltilmesi, federal asgari ücretlerin artırılması ve sağlık konularında yapmak istedikleriyle öne çıkıyordu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Seni paramparça edeceğim' diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı Haber
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü Haber
Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haber
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haber
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Koronavirüsü atlatan hasta: 5 yıldızlı otelde konaklamış gibi hissettim
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Fenerbahçe, Palomino ve Stambouli'yi gündemine aldı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Beşiktaş, yarışmada çıkan soruyla ezeli rakiplerine göndermede bulundu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
Galatasaray, Radamel Falcao ile yola devam edecek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Levent Gök Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Erkan Petekkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Ateş Polis Nisan
Şu an buradasınız: ABD'de Sanders başkanlık aday adaylığından çekildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 20:57:07. #1.15#
title