ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi - Haberler
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ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentilerin üzerinde yükseldi

ABD'de sanayi üretimi, ocakta piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

ABD'de sanayi üretimi, ocakta piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 1,4'lük artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren verinin, yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, geçen yıl aralık ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

İmalat sanayi üretimi de ocakta aylık yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde imalat sanayi üretiminin yüzde 0,3 artması bekleniyordu. İmalat sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında ise yüzde 0,1'lik düşüş göstermişti.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 1 puanlık artışla yüzde 77,6'ya çıktı.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 76,8 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı geçen yıl aralıkta yüzde 76,6 olmuştu.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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