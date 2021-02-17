ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentileri geride bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentileri geride bıraktı

17.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:53
ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentileri geride bıraktı

ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti.

ABD'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9'luk artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen verinin, ocakta yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Ülkede 4 ay art arda artış gösteren sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında da yüzde 1,3 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise ocakta yüzde 1 artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,7 artacağı tahmin ediliyordu. İmalat sanayi üretimi, Aralık 2020'de yüzde 0,9 artış göstermişti.

Kapasite kullanım oranı da ocakta beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 0,7 puan artışla 75,6'ya yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 74,8 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı geçen yılın aralık ayında yüzde 74,9 olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Emel Sayın Hande Erçel Meghan Markle
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de sanayi üretimi ocakta beklentileri geride bıraktı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 18:05:46. #1.14#
title