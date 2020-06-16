ABD'de sanayi üretimi mayısta toparlanma gösterdi ABD'de sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

ABD'de sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artış kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisandaki rekor düşüşünün ardından toparlanma gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta yüzde 2,9 artması yönündeydi.

Sanayi üretiminde nisan ayında gerçekleşen azalış ise yüzde 11,2'den yüzde 12,5'e revize edildi.

Mayısta sanayi üretimindeki artışta, Kovid-19 salgını nedeniyle üretimlerini geçici olarak durduran fabrikaların faaliyetlerine yeniden başlaması etkili oldu.

İmalat sanayi üretimi de nisandaki sert düşüşünün ardından mayısta aylık yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentisinin altında kalan imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 4,6 artması bekleniyordu.

Kapasite kullanım oranı ise mayısta 0,8 puan artışla yüzde 64,8'e yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, mayıs ayında yüzde 66,9 olması yönündeydi.

Kaynak: AA