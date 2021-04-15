ABD'de sanayi üretimi martta beklentileri karşılayamadı

ABD'de sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinden az yükseliş gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinden az yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4'lük artış kaydetti. Piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösteren verinin, martta yüzde 2,8 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, şubat ayında ülkede etkili olan sert kış şartlarının sanayi üretimini etkilemesiyle yüzde 2,6 azalmıştı.

Sanayi üretimi ocak-mart döneminde ise yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

İmalat sanayi üretimi de martta yüzde 2,7'lik yükseliş kaydetti. Piyasa beklentilerini karşılayamayan imalat sanayi üretiminin yüzde 4 artacağı tahmin ediliyordu. İmalat sanayi üretimi, şubatta yüzde 3,7'lik azalış göstermişti.

Kapasite kullanım oranı, martta beklentilerin altında kalarak 1 puan artışla yüzde 74,4'e çıktı. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 75,7 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı şubat ayında yüzde 73,4 olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin