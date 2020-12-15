ABD'de sanayi üretimi kasımda yüzde 0,4 arttı
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ABD'de sanayi üretimi kasımda yüzde 0,4 arttı

15.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:46
ABD'de sanayi üretimi kasımda yüzde 0,4 arttı

ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde seyretti.

ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde seyretti.

ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen verinin kasımda yüzde 0,3 artması tahmin ediliyordu.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında kaydettiği düşüşün ardından mayıs ayı itibarıyla toparlanma göstermiş ancak eylülde beklenmedik şekilde düşmüştü. Ülkede son dönemde yavaşlama kaydeden sanayi üretimi, ekimde ise yüzde 0,9 artmıştı.

Kovid-19 salgınının etkisiyle şubat ayından nisan ayına kadar olan süreçte yüzde 16,5'lik düşüş kaydeden endeks, salgın öncesi seviyelerinin hala yüzde 5 altında seyretti.

İmalat sanayi üretimi ise kasımda yüzde 0,8 artarak art arda 7 ay yükseliş gösterdi. Piyasa beklentisinin üzerinde seyreden imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, ekimde yüzde 1,1'lik artış kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise kasımda beklentinin üzerinde gerçekleşerek 0,3 puan artışla 73,3'e yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, kasım ayında yüzde 72,9 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 73 olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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