ABD'de Sanayi Üretimi Haziran Ayında %0,1 Oranında Azaldı
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ABD'de Sanayi Üretimi Haziran Ayında %0,1 Oranında Azaldı

ABD'de Sanayi Üretimi Haziran Ayında %0,1 Oranında Azaldı
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ABD Merkez Bankası'nın 15 Temmuz Perşembe günü açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi Haziran ayında beklenmedik bir şekilde azaldı.

ABD Merkez Bankası'nın 15 Temmuz Perşembe günü açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi Haziran ayında beklenmedik bir şekilde azaldı. Yarı iletken yonga tedarikindeki sorun nedeniyle en sert düşüşün otomotiv sektöründe yaşandığı bildirildi.

Açıklanan rakamlara göre sanayi üretimi Mayıs ayındaki %0, 9'luk artışın ardından Haziran ayında %0, 1 oranında azaldı.

Reuters Ajansının ekonomistler arasında yaptığı anketinde, sanayi üretiminin Haziran ayında %0, 2 artacağı tahmin edilmişti. İkinci çeyrekte yıllık bazda %3, 7 artan üretim, Ocak ile Mart arasındaki dönemde de %2, 3 yükselmişti.

Amerikan ekonomisinin %11, 9'unu oluşturan imalat sanayisi, pandemi döneminde yoğun finansman desteği ve düşük faiz teşvikleri aldı ve talepte de ciddi bir düşüş yaşanmadı.

Piyasa talebinin yoğun olması tedarik zincirlerinde tıkanmalara yol açarken, üreticiler hammadde ve iş gücü temininde zorluklar yaşamaya başladılar. Otomotiv sektöründeki fabrikalarda Haziran ayındaki üretim %6, 6 azaldı. Motorlu araç ve yedek parça üretimi ikinci çeyrekte %22, 5 daraldı.

Otomotiv sektörü hariç tutulduğunda, diğer sanayi üretimi Haziran ayında %0, 4 artış gösterdi. Özellikle maden sektöründeki %1, 4 ve kamu yatırımlarındaki %2, 7'lik artışlar, diğer sektörlerdeki kayıpları telafi etti.

Sanayi üretimi birinci çeyrekteki %3, 6'lık büyümenin ardından, Nisan ile Haziran arasındaki dönemde de %5, 5 ile artışını devam ettirdi.

İmalat sektöründeki kapasite kullanım oranı da Haziran ayında %0, 1'lik bir düşüşle %75, 3 olarak gerçekleşti. Sanayi sektöründeki toplam kapasite kullanım oranı ise %75. 4 oldu. Bu oranın, 1972 ile 2020 yılları arasındaki ortalama toplam kapasite kullanım oranının 4, 2 puan altında seyrettiği bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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