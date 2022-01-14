ABD'de sanayi üretimi geçen ay yüzde 0,1 düştü

ABD'de sanayi üretimi, geçen ay piyasa beklentilerinin aksine aylık yüzde 0,1'lik düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık 2021 döneminde ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden verinin, yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, geçen yıl kasım ayında yüzde 0,7 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de geçen ay aylık yüzde 0,3 azaldı.

İmalat sanayi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,5 artması bekleniyordu. İmalat sanayi üretimi, geçen yılın kasım ayında ise yüzde 0,6 artmıştı.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,1 puanlık azalışla yüzde 76,5'e geriledi.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 77 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı geçen yıl kasımda yüzde 76,6 olmuştu.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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