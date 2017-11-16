ABD'de Sanayi Üretimi Beklentiyi Aştı

ABD'de sanayi üretimi, ekimde yüzde 0,9 artarak beklentiyi geride bıraktı.





ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Ekimde yükselişini ikinci aya taşıyan veriye ilişkin beklenti yüzde 0,5 artış yönündeydi.



Amerikan ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sanayi üretimi, ağustosta yüzde 0,7 ve temmuzda yüzde 0,1 gerileme kaydettikten sonra eylülde yüzde 0,4 artmıştı.





Rapor, yüzde 0,5 artması beklenen imalat sanayi üretiminin de ekimde yüzde 1,3 artışla beklentiyi neredeyse üçe katladığını gösterdi. Bu arada, imalat sanayi üretimine ilişkin eylül verisindeki artış yüzde 0,1'den yüzde 0,4'e revize edildi.



Fed'in raporu ayrıca, kapasite kullanım oranının ekimde önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 77'ye ulaştığını ortaya koydu.





Analistler, bu yıl temmuza kadar artış eğilimini sürdürdükten sonra kasırgaların etkisiyle 2 ay gerileyen sanayi üretiminin toparlanmasının büyümeyi destekleyeceğini vurguluyor.



Bu arada, New York borsasında endeksler iki günlük düşüş eğiliminin ardından güçlü verilerin etkisiyle güne alış ağırlıklı başladı.