Trump: "Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar"
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Trump: "Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar"

04.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:40
Trump:

ABD'de salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yarışı önde götüren Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar.

ABD'de salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yarışı önde götüren Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü! Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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