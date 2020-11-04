Trump: "Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar"

ABD'de salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yarışı önde götüren Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar.

ABD'de salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da yarışı önde götüren Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, "Pensilvanya, Wisconsin, Michigan'da her yerde Biden'ın oylarını buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü! Pensilvanya'da 500 bin oy avantajını yok etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Michigan ve diğerlerinde" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı