ABD'de salıncak eyaletlerde yarış kızıştı
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de salıncak eyaletlerde yarış kızıştı

04.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 18:55
ABD'de salıncak eyaletlerde yarış kızıştı

ABD'de devam eden başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletlerden Michigan ve Wisconsin'de Demokratların adayı Joe Biden yarışı önde götürürken, Pensilvanya'da ise Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yaklaşık 618 bin oy farkla Biden'ın önünde bulunuyor.

ABD'de devam eden başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletlerden Michigan ve Wisconsin'de Demokratların adayı Joe Biden yarışı önde götürürken, Pensilvanya'da ise Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump yaklaşık 618 bin oy farkla Biden'ın önünde bulunuyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde yarış kıran kırana devam ediyor. Seçimde büyük öneme sahip "salıncak eyaletler" başkanın belirlemesinde büyük rol oynarken, kritik öneme sahip 16 delegeli Michigan'da Demokratların adayı Joe Biden yarışı yüzde 49.4 oy oranı ile önde götürüyor. Michigan'da şu ana kadar oyların yüzde 49.1'ini alan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın şansı ise halen devam ediyor. 10 delegeli Wisconsin eyaletinde de yarışı önde götüren Biden, şu ana kadar oyların yüzde 49.6'sını alırken, Trump ise yüzde 48.9 oranında. Salıncak eyaletlerden bir diğeri olan 20 delegeli Pensilvanya eyaletinde ise Trump oyların yüzde 54.4'ünü alırken, Biden ise yüzde 43.9 oy oranına sahip. Trump, Pensilvanya'da yaklaşık 618 bin oyla yarışı önde götürüyor.

ABD'de 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim Başkanlık koltuğuna oturacak. Trump'ın delege sayısı 213, Biden'ın delege sayısı ise 238'de.

(İHA)

ABD'de salıncak eyaletlerde yarış kızıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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