ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası uygulaması
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ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası uygulaması

NEW ABD'de "üç komşu eyalet" (Tri-state) olarak bilinen New York, New Jersey ve Connecticut'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı eyaletlerden gelen kişilere 14 gün karantina uygulanacağı belirtildi.

ABD'de salgından en fazla etkilenen New York'tan diğer eyaletlere Kovid-19 karantinası uygulaması
24.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:48

NEW ABD'de "üç komşu eyalet" (Tri-state) olarak bilinen New York, New Jersey ve Connecticut'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı eyaletlerden gelen kişilere 14 gün karantina uygulanacağı belirtildi.

Üç eyalet valisi tarafından yapılan ortak açıklamada, virüsün hızlı artış gösterdiği eyaletlerden gelen kişilere iki hafta tecrit uygulanması şartı getirildiği duyuruldu.

New York Valisi Andrew Cuomo, "Salgın hızını düşürmek için gerçekten çok çalıştık ve bunun tekrar yükselmesini istemiyoruz. Bu nedenle bugün ortak seyahat uyarısı getiriyoruz." diye konuştu.

Cuomo, 14 günlük karantinanın enfeksiyon oranı son 7 günde 100 binde 10 olan veya nüfusunun yüzde 10'u pozitif çıkan eyaletlerden gelenlere uygulanacağını belirtti.

Buna göre, karantina kapsamına şu an vaka sayısında artış görülen Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Kuzey Carolina, Güney Caroline, Washington, Utah ve Teksas eyaletlerinin girdiği kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgınının patlak verdiği Mart, Nisan ve Mayıs aylarında New York ve New Jersey virüsten en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyordu.

O dönemde Donald Trump yönetiminden yetkililer, New York'a giriş ve çıkışlarda sınırlama getirilmesi fikrini ortaya atarken, Rhode Island gibi bazı eyaletler New York'tan gelenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulaması başlattığı haberlere yansımıştı.

Günlük Kovid-19 verilerinin toplandığı 'Worldometer' sitesine göre, New York hala 412 binden fazla vaka ve 31 binden fazla can kaybı ile salgından hala en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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