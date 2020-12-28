ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

28.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:58
ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti

NEW ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle havalimanlarından son 10 günde seyahat eden yolcu sayısının 10,2 milyona ulaştığını açıkladı.

NEW ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle havalimanlarından son 10 günde seyahat eden yolcu sayısının 10,2 milyona ulaştığını açıkladı.

TSA yetkilileri, sağlık yetkililerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması endişesiyle seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen dün 1,28 milyon yolcuyu güvenlik taramasından geçirdiklerine, bu rakamın salgının başladığı marttan bu yana kaydedilen en yüksek yolcu sayısı olduğuna işaret etti.

Son 10 günde havalimanlarından toplam 10,2 milyon yolcunun seyahat ettiğine dikkati çeken TSA yetkilileri, bu 10 günden 6'sında günlük yolcu sayısının 1 milyonun üzerinde seyrettiğine vurgu yaptı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, dün CNN'e yaptığı açıklamada, ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğunu belirtmiş, halka bu dönemde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için seyahatten kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

Fauci, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız, durum gerçekten çok rahatsız edici. Gelecek birkaç hafta çok daha kötü olabilir." sözleriyle endişesini dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Özlem Zengin Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Furkan Palalı Seren Serengil
Spor Vitor Hugo Ryan Babel Ömer Bayram Domagoj Vida Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de salgına rağmen son 10 günde 10,2 milyon kişi seyahat etti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 22:00:54. #1.15#
title