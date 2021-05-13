ABD'de saldırıya uğrayan petrol hattının yeniden açılması için korsanlara 5 milyon dolar ödendiği iddia edildi
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ABD'de saldırıya uğrayan petrol hattının yeniden açılması için korsanlara 5 milyon dolar ödendiği iddia edildi

ABD'de saldırıya uğrayan petrol hattının yeniden açılması için korsanlara 5 milyon dolar ödendiği iddia edildi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'ın yeniden faaliyete geçmesi için bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödendiği bildirildi.

Siber saldırı nedeniyle geçici olarak kapatılan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'ın yeniden faaliyete geçmesi için bilgisayar korsanlarına yaklaşık 5 milyon dolar ödendiği bildirildi.

Bloomberg'in konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, boru hattını işleten Colonial Pipeline şirketinin Doğu Avrupalı bilgisayar korsanlarına 5 milyon dolar civarında ödeme yaptığı aktarıldı.

Haberde, Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından saatler sonra takip edilemeyen bir kripto para kullanılarak ödemenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bilgisayar korsanlarının ödemeyi aldıktan sonra devre dışı bırakılan bilgisayar ağının yeniden kurulması için bir kripto çözme aracı sağladığına işaret edilen haberde ancak aracın yavaş olması nedeniyle şirketin kendi yedekleme sistemlerini kullanmayı tercih ettiği ifade edildi.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyondan fazla galon benzin ve diğer yakıt taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri, 7 Mayıs'ta siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Colonial Pipeline'a düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı bir grubu sorumlu tutmuştu.

Söz konusu petrol boru hattının geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı yaşanmıştı.

Tedarik sıkıntısı sonucu ülkede ortalama benzin fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez galon başına 3 doların üzerine çıkmıştı.

Colonial Pipeline, dün boru hattının operasyonlarının yeniden başlatıldığını bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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