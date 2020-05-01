ABD'de saldırgan köpek nedeniyle Covid-19 yardım çekini alamayan bir kişi postacıyı vurdu
01.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:20
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir postacı devletin gönderdiği yardım çekini alamayan bir kişi tarafından vurularak öldürüldü
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir postacı devletin gönderdiği yardım çekini alamayan bir kişi tarafından vurularak öldürüldü.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Angela Summers isimli postacı bir adresteki agresif köpek nedeniyle yadım çeklerini teslim edemedi. Bu konu üzerine Tony Cushingberry isimli 21 yaşındaki ev sahibiyle girdiği tartışma sonrası Summers vuruldu. 45 yaşındaki postacı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com