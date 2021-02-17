ABD'de sakar berber tıraş makinesiyle kendisini yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de sakar berber tıraş makinesiyle kendisini yaraladı

17.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:55
ABD'de sakar berber tıraş makinesiyle kendisini yaraladı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde berber salonundaçalışan Steve Silva (29), elinde makas tuttuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde berber salonundaçalışan Steve Silva (29), elinde makas tuttuğu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Elindeki makas göğsüne saplanan Silva, hastaneye kaldırıldı.

Olay, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentindeki bir berber salonunda meydana geldi. Berber salonu çalışanlarından Steve Silva, (29) saç tıraşı yaptığı sırada müşterinin oturduğu sandalyenin sol tarafına doğru ilerlerken dengesini kaybederek düştü. Silva'nın elindeki makas düştükten sonra göğsüne saplandı. O anlar berber salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

"AMAN TANRIM KENDİMİ BIÇAKLADIM"

Silva'nın mesai arkadaşları, olayla ilgili yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Yürürken aniden yere düştü. Dizlerinin üstünde tekrar doğrulduğu ve 'Aman tanrım kendimi bıçakladım' dedi. Neyse ki hastaneye yakınız. Doktorlar bıçak birkaç santim daha sağa ya da sola saplansaydı kalbine isabet edebilirdi dedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Meryem Uzerli
Spor Arda Turan Erol Bulut Necip Uysal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Şehit Türk Lirası Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de sakar berber tıraş makinesiyle kendisini yaraladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 19:06:37. #1.16#
title