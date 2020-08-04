ABD'de sahilde köpekbalığı paniği
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ABD'de sahilde köpekbalığı paniği

ABD'nin Massachusetts eyaletinde polis, sahile yaklaşık 45 metre yakınlarda 2 büyük beyaz köpekbalığının tespit edildiğini duyurdu.

04.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:27

ABD'nin Massachusetts eyaletinde polis, sahile yaklaşık 45 metre yakınlarda 2 büyük beyaz köpekbalığının tespit edildiğini duyurdu. Polis helikopteri ile kaydedilen görüntülerde, tatilciler uyarıldı.

ABD'de Massachusetts Polis Teşkilatı, Cod Burnu'nda sahile yaklaşık 45 mesafede 2 büyük beyaz köpekbalığının tespit edildiğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, Cumartesi günü, öğleden sonra MSP helikopteri Air 4 mürettebatı, Wellfleet'teki Newcomb Hollow Plajı'nda kıyıdan yaklaşık 45 metre uzakta 2 büyük beyaz köpekbalığı tespit etti. Uçuş ekibi yerel polise iki köpekbalığının yerini bildirdi. Sahildekiler, o sabah daha erken bir saatte tespit edilen köpekbalığı nedeniyle sudan çıkarılmıştı. MSP Air 4'ün onaylanmış ek görüşlerine dayanarak, suya girme yasağı uzatıldı? ifadelerine yer verildi.

ABD'de sahilde köpekbalığı paniği

Kaynak: DHA

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