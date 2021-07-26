ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi

ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD'de önde gelen sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

ABD'de önde gelen sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık çalışanlarına aşılama zorunluluğu getirilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamaya imza atan kuruluşlar arasında, Amerikan Tabipler Birliği, Amerikan Doktorlar Koleji, Amerikan Hemşireler Birliği, Amerikan Pediatri Akademisi, Amerikan Cerrahlar Koleji ve Amerikan Halk Sağlığı Derneği'nin bulunduğu 56 sağlık kuruluşu ve organizasyon yer aldı.

Ortak açıklamada, sağlık kuruluşlarının çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmesi istendi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrindeki Houston Methodist Hastanesinde, 23 Haziran'da, Kovid-19 aşısı yaptırmayı reddettiği için açığa alınan 200 çalışandan 153'ünün işten çıkarıldığı duyurulmuştu.

Haziran başında, söz konusu hastaneden bir grup çalışan, yönetimin getirdiği zorunlu aşı politikasını protesto etmiş, "kobay" olmaya zorlandıklarını savunmuştu.

Kaiser Aile Vakfı tarafından Mart 2021'de yaptırılan bir ankette de ABD genelinde, Kovid-19 aşısını olmaya ilk hak kazanan kesim olmalarına rağmen, bilinmeyen muhtemel yan etkileri endişesi nedeniyle sağlık çalışanlarının yüzde 48'inin aşı olmaktan çekindiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Can Bartu Aytaç Kara Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 20:53:01. #1.15#

title