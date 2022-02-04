ABD'de, Rusya'nın Ukrayna işgali için sahte video hazırladığı iddiası polemiğe neden oldu

Rusya'nın Ukrayna işgali için sahte video üretebileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, bu açıklamasına dair kanıt gösteremeyince bir gazeteci ile polemik yaşadı.

Price, günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye zemin hazırlamak üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğini ortaya attı.

Associated Press'in Dışişleri Bakanlığı muhabiri, sözcüye bunun için kanıt gösterip gösteremeyeceğini sordu.

Price, "Kanıt şu anda size ifade ettiğimdir." şeklinde yanıt verince salonda tansiyon yükseldi.

Sözcü, bu bilginin ABD istihbaratının elindeki bilgilerden derlendiğini ifade edince, muhabir bunların kanıt sayılamayacağını belirtti.

Price, "Formatı beğenmediğini anlıyorum." şeklinde çıkış yapınca muhabir de "Formattan çok konu içerikle ilgili" diye karşılık verdi.

Bu karşılık üzerine sözcü, "ABD hükümetinin elindeki bilgi konusunda şüphe etmenden dolayı üzgünüm. Elimizde bu bilgi olduğunu size söylüyoruz. Bunu size sağlamamızın sebepleri var. Bunlardan biri Rusya'yı böyle bir adım atmaktan caydırmaktır." diye konuştu.

ABD istihbaratı ve yönetimi daha önce Rusya'nın işgale zemin hazırlamak için Ukrayna'nın doğusuna sahte operasyonlar düzenlemek için özel bir birlik yerleştirdiğini iddia etmişti.