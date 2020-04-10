ABD'de ruh sağlığı yardım hattı aramaları yüzde 891 arttı NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında Afet Sıkıntısı Yardım Hattı'na yapılan aramalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 891 arttı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında Afet Sıkıntısı Yardım Hattı'na yapılan aramalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 891 arttı.

Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresi bünyesindeki Afet Sıkıntısı Yardım Hattı'na, şubat ve mart aylarında yapılan aramalarla ilgili rakamlar açıklandı.

Doğal ve insan kaynaklı felaketler sırasında ruhsal sıkıntı yaşayan kişilere danışmanlık sağlayan ulusal yardım telefon hattının martta, şubat ayına göre yüzde 338 daha fazla arandığı belirtildi. Geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 891 artış görüldüğü vurgulandı.

Ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti

Yetkililer, salgın nedeniyle 16 milyondan fazla Amerikalının işsizlik başvurusunda bulunduğuna dikkati çekerek, her gün artan vaka ve ölümlerin yanı sıra "evde kal" talimatından dolayı insanların zor günler geçirdiğine işaret etti.

Kasırgalar, toplu silahlı saldırılar, orman yangınları gibi olaylar için 2012'de açılan yardım hattı, kriz dönemlerinde duygusal sıkıntı içinde olan vatandaşlara ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunuyor.

Kaynak: AA