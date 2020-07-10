ABD'de Roman Katolik Kilisesi Kovid-19 yardımlarından 1,4 milyar dolarlık pay aldı
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ABD'de Roman Katolik Kilisesi Kovid-19 yardımlarından 1,4 milyar dolarlık pay aldı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, federal hükümetin küçük işletmeler için onayladığı yardım paketinden en fazla yararlanan grubun, en az 1,4 milyar dolarla Roman Katolik Kilisesi Birliği olduğu belirtildi.

ABD'de Roman Katolik Kilisesi Kovid-19 yardımlarından 1,4 milyar dolarlık pay aldı
10.07.2020 23:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:20

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, federal hükümetin küçük işletmeler için onayladığı yardım paketinden en fazla yararlanan grubun, en az 1,4 milyar dolarla Roman Katolik Kilisesi Birliği olduğu belirtildi.

Associated Press'in haberine göre, Roman Katolik kilisesi, küçük işletme sınıfına girmediği halde, lobi faaliyetleri yoluyla Kovid-19 sürecinde ayakta durmakta zorlanan küçük işletmelere gidecek kaynağın önemli bir kısmını almayı başardı.

Haberde, ibadethane ve inanç temelli örgütlerin ABD'nin Küçük İşletmeler İdaresinden para almasının yasalara uygun olmadığına işaret edilerek, "İnanç grupları ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşların da, Amerikalıları istihdam etmek için oluşturulan 659 milyar dolarlık Maaş Koruma Programına (PPP) girmesine izin verildi." ifadelerine yer verildi.

Katolik Kilisesi kuruluşlarının en az 3 bin 500 başvurusu onaylandı

Roman Katolik Kilisesinin, kendine bağlı kuruluşları PPP programından faydalanmak üzere agresif bir şekilde teşvik ettiği ve bu şekilde 3 bin 500 başvuruya onay alarak, federal yardımlardan en büyük payı kendi kuruluşlarına aktardığı belirtildi.

Yardımların cinsel istismar davaları için kullanıldığı iddiası

AP'nin derlediği haberde, kiliselerin, çalışanlarının maaşlarını ve yer kiralarını ödemek için aldıkları paraların bir kısmını rahiplerin adının karıştığı cinsel istismar davaları yüzünden oluşan finansman açığını kapatmak için kullandıkları belirtildi.

Batı Virginia'daki bir psikoposluğun SBA'dan en az 2 milyon dolarlık bir kredi aldığı belirtilirken, Psikopos Michael Bransfield'in bir önceki yıl 750 bin dolarlık kilise fonunu zimmetine geçirmekten ve birkaç cinsel istismar davasından suçlandığı bilgisine yer verildi.

SBA fonundan 350 bin ile 1 milyon dolar arasında bir kredi aldığı belirlenen Maryland eyaletindeki Saint Luke Enstitüsü ise cinsel istismarlarla suçlanan rahiplere tedavi veren bir merkez olarak biliniyor.

Haberde, istismar davalarında yüz milyonlarca dolar harcayan ABD'deki 40 civarındaki psikoposluğun Küçük İşletmeler İdaresi kredilerinden aldığı payın en az 200 milyon dolar olduğu bilgisi de yer aldı.

ABD'deki Katolik Kilisesine karşı 2019 yılında 4 bin 500 civarında cinsel istismar davası açılmış ve bu davalarda mağdur taraflar ve mahkeme masrafları için ödenen para 282 milyon dolara ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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