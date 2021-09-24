ABD'de riskli işlerde çalışanlar, 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de riskli işlerde çalışanlar, 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de riskli işlerde çalışanlar, 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, riskli işlerde çalışanların da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 3'üncü doz aşı yapılabilecekler listesine eklendiğini bildirdi.

NEW ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, riskli işlerde çalışanların da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 3'üncü doz aşı yapılabilecekler listesine eklendiğini bildirdi.

Walensky, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü kişilerle birlikte, huzurevinde kalanlar ve ciddi sağlık problemi bulunan 50 ila 64 yaş arasındakilerin 3'üncü doz Kovid-19 aşısı olabileceğini söyledi.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere 18-64 yaş arasında olup riskli işlerde çalışanların da 3'üncü doz aşı olacaklar listesine eklendiğini kaydeden Walensky, alınan kararın ABD Gıda ve İlaç Dairesinin ( Fda ) 3'üncü doz yetkilendirme kararıyla da uyumlu olduğunu belirtti.

Karara göre listede, cezaevleri ve evsiz barınaklar gibi virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu ortamlarda yaşayanlar da yer alıyor.

Dün, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunun, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için FDA tarafından onayladığı duyurulmuştu.

Duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edilmişti.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

 ABD'de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı

ABD'de Pfizer aşısının destek dozu 65 yaş ve üzeri için onay aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Gündeş Tanem Sivar Demet Özdemir Mustafa Şentop
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de riskli işlerde çalışanlar, 3'üncü doz Kovid-19 aşısı yapılacaklar listesine eklendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 20:03:54. #1.17#