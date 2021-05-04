ABD'de restoran yöneticisi, siyahi çalışanına yaklaşık 546 bin dolar tazminat ödeyecek
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ABD'de restoran yöneticisi, siyahi çalışanına yaklaşık 546 bin dolar tazminat ödeyecek

ABD'de restoran yöneticisi, siyahi çalışanına yaklaşık 546 bin dolar tazminat ödeyecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir restoran yöneticisi, eksik ücret ödediği siyahi çalışanına 546 bin dolardan fazla tazminat ödemeye mahkum edildi.

NEW ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir restoran yöneticisi, eksik ücret ödediği siyahi çalışanına 546 bin dolardan fazla tazminat ödemeye mahkum edildi.

CNN'de yer alan haberde, siyahi John Christopher Smith'i her hafta 100 saatin üzerinde ücretsiz çalıştırma suçunu kabul etmesi üzerine, Bobby Edwards adlı restoran yöneticisinin yaklaşık 546 bin dolar (4 milyon 543 bin 266 TL) para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

ABD 4. Bölge Temyiz Mahkemesinin, eski restoran yöneticisi Edwards'ın, yıllarca ücretsiz çalışmaya zorlamasının yanında sözlü ve fiziksel tacize maruz bıraktığı Smith'e ödeyeceği 273 bin dolar tazminatı az bulduğu ve tazminat bedelini 2 katına çıkardığı belirtildi.

Zihinsel engelli oluşundan faydalandı

Mahkeme belgelerinde, John Christopher Smith'in söz konusu restoranda 19 yıl ücretini alarak çalıştığı, 2009'da işletmeyi devralan Bobby Edwards'ın ise zihinsel engelli olan siyahi Amerikalıyı korkutma ve tehdit yoluyla haftada 100 saatin üzerinde ve ücretsiz çalıştırdığı kaydedildi.

Smith'i yıllarca zihinsel engelinden yararlanarak izole eden Edwards'ın, 2018'de görülen mahkemede suçunu itiraf ettiği ve 10 yıl hapis cezası aldığının altı çizildi.

Mahkeme belgelerinde, Edwards'ın Smith'i kemeri, yumrukları ve mutfak tavalarıyla döverek "fiziksel ve psikolojik yaraladığı" detayına da yer verildi.

Olayın, 2014'te aynı işletmedeki başka bir çalışanın yakını tarafından Güney Carolina Sosyal Hizmetler Departmanına bildirilmesiyle ortaya çıktığı ve o yıl Smith'in restorandan çıkarılarak koruma altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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