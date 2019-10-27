ABD'de rengarenk sonbahar

ABD'de rengarenk sonbahar

Ormanlık alandan genel manzara görüntüleri Sonbaharın oluşturduğu manzara görüntüleri Yaşamın içinden görüntüler MASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Holyoke kasabasında sonbahar renkleri adeta muhteşem bir görüntü oluşturdu.

27.10.2019 09:17

Ormanlık alandan genel manzara görüntüleri

Sonbaharın oluşturduğu manzara görüntüleri

Yaşamın içinden görüntüler MASSACHUSETTS - ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Holyoke kasabasında sonbahar renkleri adeta muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Tom dağı isminin verildiği korumaya alınmış yeşil alanda görülen ağaç ve yapraklar sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ortaya güzel bir renk cümbüşü sundu.

Kaynak: AA

VİDEO: ABD'de rengarenk sonbahar
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