21.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:31

ABD'de rekor savunma bütçesi onaylandı 738 milyar dolar

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ABD, (DHA) ? ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na 2020 yılı için ayrılan 738 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı. Bütçe ABD'nin savunma için ayrılan en yüksek bütçesi oldu.

ABD'nin Joint Andrews Askeri Havaalanında düzenlenen törende konuşma yapan Başkan Trump daha sonra bütçeyi içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı imzaladı. Savunma bütçesinin kapsamında Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve yaptırım uygulanması öngörülüyor. Yasanın içerdiği bir başka unsur ise, Rusya ortaklı TürkAkım projesi kapsamında Rus enerji ihracatına katkı sağlayan boru hatlarının inşasında çalışan gemi şirketlerine yaptırım getirmesi. Yasanın içeriğinde bulunan bir başka konu Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması yönündeki adımlar çekiyor.

Kaynak: DHA

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