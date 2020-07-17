ABD'de rekor artış : 24 saatte 77 bin vaka tespit edildi ABD'de son 24 saatte 77 bin koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesiyle ülke genelinde bir gün içinde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

ABD'de son 24 saatte 77 bin koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesiyle ülke genelinde bir gün içinde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de son 24 saat içerisinde rekor artışla 77 bin koronavirüs vakası tespit edildi. Son gelişmelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 3 milyon 695 bin 25'e yükseldi.

Kaynak: DHA