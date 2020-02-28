ABD'de Regaip Kandili idrak edildi

28.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:42

New York'un Long Island bölgesinde hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Mevlana Camisinde üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili kalabalık cemaat ile idrak edildi.



Kalabalık bir cemaatin iştirak ettiği kandil programı, üç ayları oruç ile karşılayan cemaate iftar verilmesiyle başladı. Washington Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar yaptığı konuşmada, "Bu cami Anadolu'dan kilometrelerce uzaklıkta bulunuyor ve Anadolu'nun erenlerinden Mevlana Hazretlerinin ismini taşıyor. Böyle bir eserin şemsiyesi altında toplanan cemaatin özellikle çocuklarına ve gençlerine bu güzel mekan artık yetmiyor. Şimdi içinde birçok aktivitenin yapılmasına imkan sağlayacak yan taraftaki yerin alınma aşamasına gelinmesi son derece sevindirici bir haberdir. Bu akşam mübarek bir gecede böyle bir hayırlı hizmeti katkı sağlamak çok anlamlıdır. Allahu Tealanın, 'Camileri ancak iman edenler inşa eder' ayetinin müjdesi gereği sizlere bugün bu kalıcı esere sahip çıkmak nasip oldu" dedi.



Kur'an tilavetinin yapıldığı programda, hafta sonu öğrencilerinin dualar okunmasının ardından İdlib'de şehit olan Türk askerleri ve tüm şehitler için dua edildi. Program, yatsı namazının ardından kandil tebrikleşmesiyle sona erdi. - NEW YORK

Kaynak: İHA