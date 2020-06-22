ABD'de raydan çıkan tren alevlere teslim Amerika Birleşik Devletleri'nin ( ABD)en büyük altıncı, Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ( ABD)en büyük altıncı, Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı. Trene ait 4 vagon küle döndü.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinin şehir merkezinde, Union Pacific demiryolu şirketine bağlı, kontrplak taşıyan trenin 4 vagonu raydan çıkarak alev aldı. Yetkililer, olay yerindeki kimyasallar nedeniyle bir "HAZMAT" olayı çağrısında bulundu. Kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, trenin raydan çıkmasının nedeni araştırılıyor.

- Kara

Kaynak: DHA