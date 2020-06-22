ABD'de raydan çıkan tren alev aldı
ABD'de raydan çıkan tren alev aldıTuba KARA, (DHA) ABD'nin Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı.
22.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:28
ABD'de raydan çıkan tren alev aldı
Tuba KARA, (DHA) ABD'nin Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı.
ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinin şehir merkezinde, Union Pacific demiryolu şirketine bağlı, kontrplak taşıyan trenin 4 vagonu raydan çıkarak alev aldı.
Yetkililer, olay yerindeki kimyasallar nedeniyle bir 'HAZMAT' olayı çağrısında bulundu.
Kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, trenin raydan çıkmasının nedeni hala araştırılıyor.
Kaynak: DHA