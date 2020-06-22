ABD'de raydan çıkan tren alev aldı
ABD'nin Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı.
22.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:58
ABD'nin Phoenix kentinde, kontrplak taşıyan tren raydan çıkarak alev aldı.
ABD'nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinin şehir merkezinde, Union Pacific demiryolu şirketine bağlı, kontrplak taşıyan trenin 4 vagonu raydan çıkarak alev aldı.Yetkililer, olay yerindeki kimyasallar nedeniyle bir "HAZMAT" olayı çağrısında bulundu.
Kazada, herhangi bir yaralanma olmazken, trenin raydan çıkmasının nedeni hala araştırılıyor.- Kara
Kaynak: DHA