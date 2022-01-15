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ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü.

ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.

Yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien yaşamını yitirdi.

Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.

Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü.

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