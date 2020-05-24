ABD'de Ramazan Bayramı - Araç içi bayramlaşma - NEW
Araç kuyruğunun drone görüntüleri Uzun araç kuyruklarından detaylar Bayramlık hediyelerin araçlara dağıtılması NEW JERSEY - Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.
24.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:37
Araç kuyruğunun drone görüntüleri
Uzun araç kuyruklarından detaylar
Bayramlık hediyelerin araçlara dağıtılması NEW JERSEY - Dünyada salgının merkezi haline gelen ABD'de Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.
Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını evde kıldı.
New Jersey'de bulunan Darul Islah Camii önüne arabalarıyla gelen müslümanlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Çocuklara oyuncak, dondurma ve pizza dağıtıldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA