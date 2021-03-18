ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı
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ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı

18.03.2021 17:14 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:25
ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı

ABD'de polis, ihbar üzerine gittiği evde bulaşık makinesinde uyuyakalan bir rakunla karşılaştı.

ABD'de polis, ihbar üzerine gittiği evde bulaşık makinesinde uyuyakalan bir rakunla karşılaştı.

ABD'nin Ohio eyaletinde yer alan North Ridgeville şehrinde bulunan bir eve rakun girdi. Evine rakun giren şehir sakini, polisten yardım istedi. North Ridgeville polisi, kadının ihbarı üzerine gittiği evde rakunu, bulaşık makinesinin içinde uyurken buldu. North Ridgeville polis memuru John Metzo tarafından yapılan açıklamada, rakunun önce banyoda bulunan ışıkları kırdığı, sonra da mutfaktaki yiyecekleri yağmaladığı belirtilerek, "Rakun önce banyodaki lambayı kırmış, daha sonra mutfağı dağıtmış ve bulaşık makinesinin içinde uyuyakalmış" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Rakun'un polis memuru Metzo tarafından güvenli bir şekilde evden çıkarıldığı bildirildi.

(İHA)

ABD'de rakun, girdiği evdeki bulaşık makinesinde uyuyakaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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