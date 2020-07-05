ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı
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ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı

ABD'de 244'üncü Bağımsızlık Günü kutlandı.

ABD'de protestoların ve koronavirüsün gölgesinde 4 Temmuz kutlandı
05.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:22

ABD'de 244'üncü Bağımsızlık Günü kutlandı. ABD Başkanı Donald Trump kutlamayı Beyaz Saray'da gerçekleştirirken dışarıda binlerce kişi protesto gösterilerine devam etti.

ABD bu sene 244'üncü Bağımsızlık Günü'nü kutladı. 4 Temmuz 1776'da ilan edilen Bağımsızlık Bildirgesi ile 13 koloni Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olmaktan çıkarak bağımsız federal bir devlet haline gelmeyi kutlarken, kutlamalara bu sene koronavirüs (Covid-19) ve protesto gösterileri damgasını vurdu.

Başkent Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 'Amerika'ya Selam' etkinliğinde konuşma gerçekleştirirken dışarıda Amerikan bayrağı yakıldı ve binlerce kişi Trump aleyhine sloganlar attı.TRUMP: BUNLAR ABD'Yİ YOK ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLERBeyaz Saray'da yaptığı konuşmasında ülkede yeniden yükselişe geçen koronavirüs salgınına değinen Trump, bir kanıt ortaya koymadan ülkedeki koronavirüs vakalarının yüzde 99'unun "tamamen zararsız" olduğunu belirtti ve bunları "ABD'yi yok etmeye yönelik girişimler" olarak niteledi. Trump ayrıca "ABD'de öfkeli bir çetenin heykellerimizi yıkmasına, tarihimizi silmesine izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.Washington'daki "Trump'ın Amerika'ya Selamı" etkinlikleri kapsamında, son yılların en büyüğü olduğu söylenen bir havai fişek gösterisi yapıldı. Savunma Bakanlığı'nca etkinlikler kapsamında savaş uçaklarıyla bir uçuş gösterisi de düzenlendi. Trump, koronavirüs aşısının yıl sonundan çok önce hazır olabileceği öngörüsünde de bulundu.GÖSTERİCİLER VE TRUMP DESTEKÇİLERİ ARASINDA GERGİNLİKWashington'da on binlerce kişi koronavirüse rağmen Washington ve Lincoln Anıtları çevresinde toplandı.Havai fişek gösterilerinin başlamasına dakikalar kala Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) göstericileri ve ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyenler arasında sözlü tartışma başladı. Polis iki grubu kalkanlarla ayırırken göstericiler "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" diye bağırdı. Trump destekçileri ise "ABD, ABD, ABD" sloganı ve "Herkesin Hayatı Değerlidir" sloganları attı.TRUMP ŞAPKASINI TAKAN GÖSTERİCİNİN ŞAPKASI ÇIKARTILDIBeyaz Saray önünde toplanan göstericiler, Trump destekçisi bir gencin şapkasını kafasından çıkararak Beyaz Saray'ın önündeki çitlere attı. Tek başına yürüyen genç olay yerinden hızla yürürken polis olaya müdahale etti. Genci iten bir grup göstericiye diğer protestocular engel olmaya çalıştı. Tansiyonun sık sık yükseldiği gecede protesto gösterileri gece geç saatlere kadar devam etti.YİNE HEYKEL DEVİRDİLERAfro-Amerikan George Floyd'un (46) hayatını kaybettiği 25 Mayıs'tan bu yana onlarca heykeli deviren gruplar Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde bulunan Christopher Columbus heykelini de yıkıp denize attı.KORONAVİRÜSTEN DOLAYI MİLYONLAR EVDE KALDI

ABD'de koronavirüsteki rekor artışlardan dolayı milyonlarca kişi evde kalırken bahçelerinde havai fişek ve barbekü yaparak ABD'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kaynak: DHA

Manşet

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