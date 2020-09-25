ABD'de protestoların ardından Kristof Kolomb'un 33 heykeli kaldırıldı
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ABD'de protestoların ardından Kristof Kolomb'un 33 heykeli kaldırıldı

25.09.2020 20:55 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:58
ABD'de protestoların ardından Kristof Kolomb'un 33 heykeli kaldırıldı

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine düzenlenen protestoların ardından ırkçılık ve sömürgeciliği simgelediği gerekçesiyle 15'inci yüzyıl kaşiflerinden Kristof Kolomb'un farklı eyaletlerdeki 33 heykeli kaldırıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine düzenlenen protestoların ardından ırkçılık ve sömürgeciliği simgelediği gerekçesiyle 15'inci yüzyıl kaşiflerinden Kristof Kolomb'un farklı eyaletlerdeki 33 heykeli kaldırıldı.

Haziran ayında ülkedeki birçok şehirde düzenlenen protestolarda, beyazlarla ilişkilendirilen birçok heykel göstericiler tarafından yıkıldı. Protestolardan sonra birçok eyalette, Amerika'yı keşfettiği iddia edilen 15'inci yüzyıl kaşiflerinden Kolomb'un anısına yapılmış 33 heykelin yerel yönetimlerce kaldırıldığı ortaya çıktı.

Yine kölelik taraftarı konfederasyon generallerine ait 50 heykelin de farklı eyaletlerde yerel yönetimlerce kaldırıldığı belirlendi.

Sömürgecilik karşıtlarının, Amerika kıtasını keşfi sırasında yerli halkı katlettiği iddiasıyla sık sık gündeme getirdiği Kolomb'a ait Ohio, Massachussets, Virginia, Minnesota eyaletlerindeki heykellerine protestocular tarafından saldırılar düzenlenmiş, heykeller daha sonra şehir yönetimi tarafından kaidesinden sökülmüştü.

Bazı eyaletler, Amerika'nın keşfinde büyük rol oynadığı kabulüyle her sene yapılan "Kolomb Günü" kutlamalarına katılmayacağını açıklamıştı.

Floyd'un Minnesota eyaletinde polis tarafından birçok kişinin gözlerinin önünde öldürülmesi ABD'de infiale yol açmış ve ülke çapında şiddet olaylarına varan protestolar düzenlenmişti.

Protestolar sırasında kölelik taraftarı konfederasyon generallerinin heykellerine saldırılmış ve birçok heykel yıkılmıştı.

Heykel yıkma olayları İngiltere ve Belçika başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine de sıçramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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