ABD'de protestolar hız kesmeden sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de protestolar hız kesmeden sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor.

ABD'de protestolar hız kesmeden sürüyor
06.09.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:44

Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. Yapılan bir araştırmaya göre ise protestoların yüzde 93'ünün barışçıl olduğu öne sürüldü.

ABD'de ırkçılık ve polis şiddetine yönelik protestolar sürerken ABD merkezli Silahlı Çatışma Lokasyon ve Olay Veri Projesi (ACLED), protestoların yüzde 93'ten fazlasının barışçıl olduğunu açıkladı. ACLED yaptığı araştırmalar sonucu 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan protestoları analiz etti. 26 Mayıs-22 Ağustos'ta 50 eyalet ve Washington DC'de gerçekleştirilen 7 bin 750'den fazla Black Lives Matter protestosunu inceleyen ACLED, yüzde 93'ünün barışçıl olduğunu açıkladı. Ayrıca raporda, Floyd'un öldürülmesinden bu yana göstericilerin ülke çapında heykellere şiddet içeren protestoların en az 38 olduğunu belirtildi.

Öte yandan raporun aksine birçok kişi, Black Lives Matter protestolarının büyük ölçüde şiddet içerdiğini ve barışçıl olmadığını savunuyor. ACLED ise bu duruma yakın tarihli bir anket gerçekleştiren "Morning Consult" adlı bir araştırma şirketini örnek gösteriyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 42'si protestocuların şiddet ve mülkü yok etmeye çalıştığını belirtiyor. ACLED ise bu zıtlığın ise ön yargılı medya kuruluşlarından kaynaklandığını ve şiddet içeren gösterilerin orantısız şekilde yayınlanmasını öne sürüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Yaşar Güler Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Deniz Akkaya Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Lionel Messi Burak Yılmaz Enner Valencia Mauricio Lemos
Daha Fazla Kız Kaza Kpss İngiltere
Şu an buradasınız: ABD'de protestolar hız kesmeden sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 12:48:46. #1.14#
title