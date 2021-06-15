ABD'de protestocuların üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı
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ABD'de protestocuların üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'de protestocuların üzerine araç sürüldü: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti protestosunda göstericilerin üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti protestosunda göstericilerin üzerine araç sürülmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis şiddetini protesto eden grubun üzerine araç sürüldüğü bildirildi. Minneapolis Polis Departmanı tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, önceki gün yerel saatle 23.39 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan yetişkin bir kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavi edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Şüphelinin göstericiler tarafından aracından çıkarıldığı, polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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