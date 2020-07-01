ABD'de protestocuların Seattle'da ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de protestocuların Seattle'da ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi başladı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolarda göstericiler tarafından Seattle kentinde ilan edilen özerk bölgeye polis müdahalesi başladı.

ABD'de protestocuların Seattle'da ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi başladı
01.07.2020 19:40 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:14

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolarda göstericiler tarafından Seattle kentinde ilan edilen özerk bölgeye polis müdahalesi başladı.

ABD'de geçtiğimiz 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan protestolar devam ediyor. Washington eyaletinde bulunan Seattle kentinde göstericiler tarafından "özerk bölge" olarak ilan edilen Capitol Hill bölgesine polis müdahalesi başladı. Seattle Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada polisin, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve haftalar süren şiddet olaylarından sonra "kanunsuz" hale gelen protesto bölgesini temizlemek için çalışma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, devam eden şiddet ve kamu güvenliği sorunları nedeniyle Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan'ın alanın boşaltılması için talimat yayınladığı belirtildi. Polislerin kentin özerk bölgesine sabah erken saatlerde giriş yaptığı ve en az 31 kişiyi tutukladığı duyuruldu. Komutanların Belediye Başkanı Durkan'ın acil durum kararına uygun olarak göstericilere dağılma emri verdiği aktarıldı. Göstericilerin 8 dakika içinde bölgeyi terk etmeleri istendi.

Seattle Emniyet Müdürü Carmen Best yaptığı açıklamada polis müdahalesinin bölgedeki şiddet olaylarının ardından geldiğini belirterek, "Söylediğim gibi barışçıl gösterileri destekliyorum. Black Lives Matter (Siyahilerin hayatı değerlidir) gibi ben de toplumumuzda anlamlı değişime doğru hareketi teşvik etmek istiyorum. Ancak bu kadarı fazla" ifadelerini kulandı.

Binlerce protestocu, siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından polis reformu talep etmek amacıyla Haziran ayı başından bu yana Seattle şehir merkezinin doğusundaki Capitol Hill bölgesinde 6 sokağı kapatarak özerklik ilan etti. Ülke genelindeki ırkçı uygulamalara ve polis şiddetine karşı protestolar devam ederken, son iki hafta içinde eylemler şiddet olaylarına döndü. Söz konusu bölge, "Capitol Hill Özerk Bölgesi (CHAZ)" ve "Capitol Hill İşgal Protesto (CHOP)" olarak adlandırılıyor.

Trump, protestocuları "terörist" olarak nitelendirmişti

Protestocuların kentte özerk bölge ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, 11 Haziran'da protestocuları "terörist" ilan etti. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İç teröristler, radikal solcu demokratlar tarafından yönetilen Seattle'ı aldı" ifadelerini kullandı. Başkan Trump Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve kentin bağlı olduğu Washington eyaletinin valisi Jay Inslee'ye seslenerek, "Şehrinizi geri alın yoksa ben almasını bilirim. Bu bir oyun değil" demişti. - SEATTLE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz Haber
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak Haber
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest...
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Twitter Ak Parti Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: ABD'de protestocuların Seattle'da ilan ettiği özerk bölgeye polis müdahalesi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 20:52:48. #1.14#
title