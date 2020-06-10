ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltın alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltın alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor. New York'ta mağazaya zorla giren bir grup protestocunun 10 bin dolar değerindeki soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor. 1 Haziran'da meydana gelen olayda, yerel saatle 22.00 sıralarında bir grup yağmacı, New York'taki Herald Meydanı'ndaki bir mağazaya girerek 10 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi.

BİR GECE ÖNCE DE KUYUMCU SOYULMUŞTU

Yerel kaynaklar, aynı bölgede 31 Mayıs günü iki kişinin bir kuyumcuya girerek vitrin camlarını kırdığı ve 29 bin dolar değerinde ürünü çaldığı belirtildi. Bahsi geçen kişilerin daha önce de bir elektronik mağazayı soymaya çalıştıkları ifade edildi. Polis heryerde yağmacıları arıyor.

Kaynak: DHA