ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltın alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor.

ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada
10.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:13

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltın alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor. New York'ta mağazaya zorla giren bir grup protestocunun 10 bin dolar değerindeki soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor. 1 Haziran'da meydana gelen olayda, yerel saatle 22.00 sıralarında bir grup yağmacı, New York'taki Herald Meydanı'ndaki bir mağazaya girerek 10 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi.

BİR GECE ÖNCE DE KUYUMCU SOYULMUŞTU

Yerel kaynaklar, aynı bölgede 31 Mayıs günü iki kişinin bir kuyumcuya girerek vitrin camlarını kırdığı ve 29 bin dolar değerinde ürünü çaldığı belirtildi. Bahsi geçen kişilerin daha önce de bir elektronik mağazayı soymaya çalıştıkları ifade edildi. Polis heryerde yağmacıları arıyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
New York'ta polislerin disiplin kayıtları üzerindeki gizlilik kaldırıldı
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Yasmin Erbil Mariah Carey
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 12:16:42. #1.14#
title