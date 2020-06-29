ABD'de protestoculardan rahatsız olan avukat çift göstericilere silah çekti
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ABD'de protestoculardan rahatsız olan avukat çift göstericilere silah çekti

ABD'de, hafta sonu birçok şehirde sokaklar karıştı.

ABD'de protestoculardan rahatsız olan avukat çift göstericilere silah çekti
29.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:08

ABD'de, hafta sonu birçok şehirde sokaklar karıştı. George Floyd'un polis tarafından güpegündüz öldürülmesiyle başlayan protesto dalgası birinci ayını doldururken, Missouri'nin St. Louis kentinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı.Mark ve Patricia McCloskey çifti evlerinin önüne çıkıp, göstericilere mahalleden uzak durmalarını söyleyerek, göstericilere silah çekti.

ABD'de, hafta sonu birçok şehirde sokaklar karıştı. George Floyd'un polis tarafından güpegündüz öldürülmesiyle başlayan protesto dalgası birinci ayını doldururdu. Barışçıl bir şekilde protesto gösterisi düzenleyen Siyahların Hayatı Değerlidir destekçileri, St. Louis Belediye Başkanı Lyda Krewson'un yaşadığı Forest Park semtine doğru ilerledi.

PROTESTOCULARA SİLAH DOĞRULTTUBu sırada avukat olan Mark ve Patricia McCloskey çifti evlerinin önüne çıkıp, göstericilere mahalleden uzak durmalarını söyleyerek, göstericilere silah çekti. Protestocularla tartışan Patricia McCloskey ise yol kenarına kadar gelip elindeki tabancayı doğrudan göstericilere doğrulttu. St. Louis eyaleti Belediye Başkanı Krewson'ın evine yürüyen yüzlerce protestocuya, yakındaki bir evde yaşayan çift, silahlarla dışarı çıkarak protestocuları tehdit etti. St. Louis'deki göstericilerin Belediye Başkanı Lyda Krewson'ı hedef alarak 'İstifa et Lyda, polislerini de yanında götür' sloganları attığı bildirildi.'BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEMİŞTİ'

Cuma günü sosyal medyada canlı yayın sırasında Belediye Başkanı Krewson, St. Louis Metropolitan Polis Departmanı'nı kapatmak isteyen kişilerin, kendisine gönderilen mektuplarındaki isimleri ve tam adreslerini yayınladı. Yayınlanan görüntüler bir süre sonra sosyal medya Krewson'ın hesabından kaldırıldı ve Krewson aynı gün bir özür mesajı yayınlamıştı.


Kaynak: DHA

Manşet

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