ABD'de protestoculara motorlu testere ile saldırı
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ABD'de protestoculara motorlu testere ile saldırı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, bir kişi protestoculara motorlu testere ile saldırarak tehdit etti.

ABD'de protestoculara motorlu testere ile saldırı
06.06.2020 23:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:11

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, bir kişi protestoculara motorlu testere ile saldırarak tehdit etti.

ABD'nin Minnieapolis kentinde geçtiğimiz günlerde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor. Teksas eyaletine bağlı McAllen kentinde Floyd cinayeti protestoları sırasında ismi bilinmeyen bir şahıs protestoculara elindeki motorlu testere ile saldırarak, tehdit etti. Polis memuru Joel Morales, yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Morales, "Bugünkü barışçıl protestolarda gördüğümüz tek olay bu oldu. Saldırganı tespit ettik ve soruşturmayı sürdüreceğimiz süreçte kendisini gözaltında tutacağız" dedi.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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