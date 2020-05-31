ABD'de protestocular dükkan sahibini linç etti
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ABD'de protestocular dükkan sahibini linç etti

ABD'de George Floyd'un cinayetinin ardından başlayan protestolar sırasında eylemciler dükkan sahibini linç etti.

ABD'de protestocular dükkan sahibini linç etti
31.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:32

ABD'de George Floyd'un cinayetinin ardından başlayan protestolar sırasında eylemciler dükkan sahibini linç etti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd'un ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Teksas eyaletindeki Dallas kentinde bulunan Victory Park bölgesinde eylemciler dün gece protestolar sırasında bir dükkanı yağmalamak istedi. Dükkan sahibi kendini ve dükkanını korumak için kılıç kullanmasının ardından eylemciler tarafından taş ve sopa kullanılarak etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen dükkan sahibi protestocular tarafından linç edildi.

Dallas Polis Departmanı Sözcüsü Carlos Almeida, yaptığı açıklamada, "Bilgi almaya çalışıyoruz, ancak şu anda elimizde çok az şey var. Kurban, memurlar gelmeden önce hastaneye nakledildi. Az önce stabil durumda olduğunu öğrendim. Çağrı bıçaklı saldırı olarak bize yansıdı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Minnesota'da başlayan Floyd cinayeti eylemleri tüm ülkeye yayıldı. Birçok eyalette polis gücünün yetersiz kalması nedeni ile Ulusal Muhafızlar sokağa indi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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