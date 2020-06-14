ABD'de protestocular, Brooks'un öldürüldüğü restoranı ateşe verdi
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ABD'de protestocular, Brooks'un öldürüldüğü restoranı ateşe verdi

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde göstericiler, siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından otoparkında öldürüldüğü fast-food restoranını ateşe verdi.

14.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:53

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde göstericiler, siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından otoparkında öldürüldüğü fast-food restoranını ateşe verdi.

ABD'nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken benzer bir olay daha yaşandı. Georgia eyaletinin Atlanta kentinde aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait otoparkta giden polis, arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks'u araçtan indirerek gözaltına almak istedi. Polise direnen Brooks, polisin kendisini vurduğu şok tabancasını alarak kaçmaya çalıştı. Brooks, polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ABD'liler sokaklara döküldü. Protestocular eyaletler arası otoyolu trafiğe kapatarak, olayın gerçekleştiği fast-food restoranını ve oto parktaki araçları ateşe verdi. Polis, restoranın yakınındaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields olaylar nedeniyle görevinden istifa ederken, olaya karışan polislerin de açığa alındığı belirtildi. Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Brooks'un ölümüyle ilgili olarak Shields'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Öte yandan şehirde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(Hasan Çelik/İHA)

ABD'de protestocular, Brooks'un öldürüldüğü restoranı ateşe verdi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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