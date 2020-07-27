- ABD'de protestocu polisi yere yıktı
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- ABD'de protestocu polisi yere yıktı

- ABD'de protestocu polisi yere yıktı ABD'nin Los Angeles kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında bir eylemci saldırdığı polisi yere yıktı.

27.07.2020 03:32 | Son Güncelleme: 27.07.2020 03:35

- ABD'de protestocu polisi yere yıktı

LOS ANGELES - ABD'nin Los Angeles kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında bir eylemci saldırdığı polisi yere yıktı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı eylemler haftalardır birçok şehirde devam ediyor. California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yüzlerce kişi ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddeti protesto etmek amacı ile bir araya geldi. Belediye binası önünde barışçıl şekilde başlayan eylemler kısa süre sonra şiddet olaylarına dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin kadın eylemciyi itmesi ile arkadan gelen diğer bir eylemcinin polise saldırdığı ve yere yıktığı görülüyor. Saldırının ardından polis ve göstericiler arasında arbede çıkarken, çok sayıda gösterici gözaltına aldı.

- ABD'de protestocu polisi yere yıktı

Kaynak: İHA

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